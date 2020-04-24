Возможное назначение Саакашвили в правительство: фракция "Слуга народа" разделилась пополам, - Кравчук

24 апреля, 2020, 18:20

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде фактически разделилась пополам в мнениях о назначении вице-премьера по вопросам реформ, экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской ОГА Саакашвили

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина .

"Сейчас большинства, а это 70% голосов фракции, то такого количества пока нет. В принципе, пока фракция фактически разделилась пополам по этому вопросу", - сказала она.

Она также выразила свою позицию по этому вопросу.

"Я лично готова поддержать господина Саакашвили на пост вице-премьера, считаю, что он мог бы усилить Кабинет министров и нашу команду в целом. Он был бы хорошим переговорщиком с Международным валютным фондом и у него есть опыт проведения экономических реформ и реформ, касающихся бизнеса, поэтому этот опыт следовало бы использовать", - заявила Кравчук.