Вместо претензий к правительству, претензии предъявляются разработчикам закона о языке, - Княжицкий об отставке языкового омбудсмена
Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий написал на своей странице в Фейсбук .
"Странно, что вместо вполне логичных претензий к правительству, претензии предъявляются разработчикам Закона о языке: якобы все проблемы возникли из-за того, что там не определен статус секретариата как юридического лица. Странно слышать от чиновника, что если Кабмин не выполняет закон, то это проблема закона, а не Кабмина. Ведь Закон четко установил, что правительство в течение 6 месяцев должно создать все условия для деятельности Уполномоченного, о чем Монахова сама говорит в своем интервью", - отметил народный депутат
По мнению Николая Княжицкого, проблема Секретариата Уполномоченного - это еще одно проявление отношения действующей власти к государственному языку
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