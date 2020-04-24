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Espreso.tvОбществоВместо претензий к правительству, претензии предъявляются разработчикам закона о языке, - Княжицкий об отставке языкового омбудсмена

Вместо претензий к правительству, претензии предъявляются разработчикам закона о языке, - Княжицкий об отставке языкового омбудсмена

Татьяна Монахова, Уполномоченный по защите государственного языка, написала заявление об увольнении. Свое решение она объяснила тем, что не могла работать, поскольку Кабмин умышленно не создавал условия для работы. Даже элементарную задачу по созданию секретариата Уполномоченного правительство так и не смогло решить

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий написал на своей странице в Фейсбук .

"Странно, что вместо вполне логичных претензий к правительству, претензии предъявляются разработчикам Закона о языке: якобы все проблемы возникли из-за того, что там не определен статус секретариата как юридического лица. Странно слышать от чиновника, что если Кабмин не выполняет закон, то это проблема закона, а не Кабмина. Ведь Закон четко установил, что правительство в течение 6 месяцев должно создать все условия для деятельности Уполномоченного, о чем Монахова сама говорит в своем интервью", - отметил народный депутат

По мнению Николая Княжицкого, проблема Секретариата Уполномоченного - это еще одно проявление отношения действующей власти к государственному языку

 
 
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