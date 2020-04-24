Власти проводят внеочередные сессии, чтоб сымитировать бурную деятельность - Синютка

24 апреля, 2020, 15:46

Вопросы, которые должны рассматривать на внеочередной сессии сегодня, должны были касаться борьбы с коронавирусом и улучшения ситуации в экономике

Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка в комментарии журналистам Еспресо.TV

"Создается впечатление, что власть проводит внеочередные сессии для того, чтоб просто сымитировать бурную деятельность. Ни одного вопроса, который бы давал ответ на борьбу с коронавирусома, в поддержку армии, в поддержку врачей, на мероприятия в экономике для того, чтобы улучшить ситуацию и не допустить еще более глубокого кризиса, к сожалению, на этой сессии не было", - отметил народный депутат.

По мнению Олега Синютки сегодня Верховная Рада рассматривала рядовые вопросы, которые не обеспечивают решения ключевых и глобальных вопросов.

"Удивляет, что повестку дня формирует Президент Украины, а ни одного вопроса, который бы Президент Украины подал, как внеочередной, как вопрос, который будет решать серьезные проблемы, в этой повестке дня нет. Мы рассматриваем вопрос о водном транспорт, мы расесматриваем изменения к правилам дорожного движения. Поэтому, по моему мнению, сегодняшнее заседание - это просто имитация. И в конце концов вся страна говорит о необходимости принятия банковского "антиколомойского" закона. Он стоит в повестке дня? Нет, его снова нет", - подытожил нардеп.