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Espreso.tvОбществоВласти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года, - Помпео

Власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года, - Помпео


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая были проинформированы о коронавирусе нового типа уже в ноябре 2019 года

Об этом он сказал в интервью радиоведущему Ларри О'Коннору.

"Вы вспомните, что первые случаи этого были известны китайскому правительству, вероятно, уже в ноябре, но уж точно к середине декабря... Они медлили с тем, чтобы информировать об этом всех в мире, включая Всемирную организацию здравоохранения", - отметил Помпео.

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По его словам, США хотят получить от Китая больше информации о коронавирусе, в том числе о его оригинальных образцах, которые были обнаружены в эпицентре заболевания - городе Ухане.

Он отметил, что транспарентность в этом вопросе крайне важна для понимания события с ноября 2019 по январь 2020 года, поскольку коронавирус "до сих пор влияет на множество людей".

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