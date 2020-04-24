Власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года, - Помпео
Об этом он сказал в интервью радиоведущему Ларри О'Коннору.
"Вы вспомните, что первые случаи этого были известны китайскому правительству, вероятно, уже в ноябре, но уж точно к середине декабря... Они медлили с тем, чтобы информировать об этом всех в мире, включая Всемирную организацию здравоохранения", - отметил Помпео.
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По его словам, США хотят получить от Китая больше информации о коронавирусе, в том числе о его оригинальных образцах, которые были обнаружены в эпицентре заболевания - городе Ухане.
Он отметил, что транспарентность в этом вопросе крайне важна для понимания события с ноября 2019 по январь 2020 года, поскольку коронавирус "до сих пор влияет на множество людей".
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