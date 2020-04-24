Верланов: Несмотря на неблагоприятные внешние вызовы, эффективность ГНС будет только расти

24 апреля, 2020, 19:48

В ведомстве отметили, что по итогам декларирования НДС в марте сохраняется тенденция опережающих темпов роста сумм налога к объемам поставки, поэтому фискальная эффективность НДС выросла почти на 10%

Без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта" по декларациям марта 2020 года было задекларировано 17,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 900 млн грн, или на 5,3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, пишет Цензор.НЕТ .

В сообщении отмечается, что за этот же период объем поставок сократился на 4,2% (с 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Как нам это удалось? Никакой магии - только прекращение минимизационные схем и увеличение качества администрирования НДС. Этот результат лучше всяких слов говорит о том, что налоговая служба делает свою работу. И какими бы ни были внешние вызовы, эффективность ее будет только расти", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Несмотря на массированные атаки мошенников и их покровителей, средства и в дальнейшем будут поступать в бюджет, а честный бизнес вовремя получать возмещение", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов заявил, что новой налоговой службе удалось впервые в истории Украины прекратить схемы по НДС, и это свершившийся факт.