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Espreso.tvОбществоВдвое дешевле: благотворительный фонд приобрел отечественные защитные костюмы для врачей, идентичные закупленным Минздравом в Китае

Вдвое дешевле: благотворительный фонд приобрел отечественные защитные костюмы для врачей, идентичные закупленным Минздравом в Китае

Благотворительный фонд закупил защитные костюмы украинского производства за 215 грн/штука, в то время, как в Минздраве приобрели костюмы в Китае за 488 грн/штука

Об этом сообщили на странице благотворительного фонда "Пациенты Украины" в Facebook.

Защитные костюмы соответствуют стандарту EN 14126: 2003, предусмотренному Минздравом.

Производитель - ООО "Тезаурус" из Винницкой области.

В фонде отметили, что стандарт EN 14126: 2003, который требует МЗ, разработан для антибактериальной защиты и не предусматривает защиты от вирусов.

"Стандарт, которым прикрывается Минздрав, который якобы гарантирует очень надежную защиту врачей, не предусматривает тестирование на вирусных инфекциях. То есть, стандарт EN 14126: 2003, которым руководствуется МЗ, а не стандартизируется по респираторным вирусных инфекций. Для проверки стандарта используется тест на бактериях. Это означает, что никто в мире нет имеет ответа по проникновению через них коронавирусов. Наверное, только наш Минздрав", - отметили в фонде.

 

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