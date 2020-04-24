Вдвое дешевле: благотворительный фонд приобрел отечественные защитные костюмы для врачей, идентичные закупленным Минздравом в Китае
Об этом сообщили на странице благотворительного фонда "Пациенты Украины" в Facebook.
Защитные костюмы соответствуют стандарту EN 14126: 2003, предусмотренному Минздравом.
Производитель - ООО "Тезаурус" из Винницкой области.
В фонде отметили, что стандарт EN 14126: 2003, который требует МЗ, разработан для антибактериальной защиты и не предусматривает защиты от вирусов.
"Стандарт, которым прикрывается Минздрав, который якобы гарантирует очень надежную защиту врачей, не предусматривает тестирование на вирусных инфекциях. То есть, стандарт EN 14126: 2003, которым руководствуется МЗ, а не стандартизируется по респираторным вирусных инфекций. Для проверки стандарта используется тест на бактериях. Это означает, что никто в мире нет имеет ответа по проникновению через них коронавирусов. Наверное, только наш Минздрав", - отметили в фонде.
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