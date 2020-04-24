В зоне ООС ранили украинского военного

24 апреля, 2020, 15:40

Вследствие вражеского пулеметного обстрела на Луганщине один украинский военнослужащий получил ранения

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 24 апреля, в Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранение. Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

ООС отметили, что украинские военные применили в ответ оружие. Потери боевиков уточняются.