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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС ранили украинского военного

В зоне ООС ранили украинского военного


фото: reuters
Вследствие вражеского пулеметного обстрела на Луганщине один украинский военнослужащий получил ранения

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 24 апреля, в Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранение. Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

ООС отметили, что украинские военные применили в ответ оружие. Потери боевиков уточняются.

 

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