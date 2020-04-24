В зоне ООС ранили украинского военного
24 апреля, 2020, 15:40
Вследствие вражеского пулеметного обстрела на Луганщине один украинский военнослужащий получил ранения
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 24 апреля, в Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранение. Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
ООС отметили, что украинские военные применили в ответ оружие. Потери боевиков уточняются.
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