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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области на карантин закрыли два села из-за одной больной COVID-19

В Винницкой области на карантин закрыли два села из-за одной больной COVID-19

В Винницкой области на карантин закрыли два села - Высокая Плотина и Андрияшивка - из-за одной женщины, которая заразилась коронавирусом

Об этом сообщил председатель Крыжопольской районной государственной администрации Владимир Скалий.

По его словам, COVID-19 заболела жительница села Высокая Плотина. Сейчас ее состояние оценивается как легкое, она находится дома под контролем семейных врачей.

Поскольку женщина контактировала с большим количеством людей, местные власти приняли решение о запрете въезда-выезда в села Высокая Плотина и Андрияшивка и усилении карантинных мер и контроля на территории всего района.

"Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов", - написал глава РГА.

 
 
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