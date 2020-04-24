В Винницкой области на карантин закрыли два села из-за одной больной COVID-19
24 апреля, 2020, 18:31
В Винницкой области на карантин закрыли два села - Высокая Плотина и Андрияшивка - из-за одной женщины, которая заразилась коронавирусом
Об этом сообщил председатель Крыжопольской районной государственной администрации Владимир Скалий.
По его словам, COVID-19 заболела жительница села Высокая Плотина. Сейчас ее состояние оценивается как легкое, она находится дома под контролем семейных врачей.
Поскольку женщина контактировала с большим количеством людей, местные власти приняли решение о запрете въезда-выезда в села Высокая Плотина и Андрияшивка и усилении карантинных мер и контроля на территории всего района.
"Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов", - написал глава РГА.
- Мужчина, который прибыл из-за границы и не самоизолировался, инфицировал коронавирусом 24 человека.
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