В Венесуэле из-за голода начались беспорядки, силовики застрелили протестующего
Об этом сообщает DW .
Сообщается, что во время протестов были разграблены супермаркеты и другие магазины с едой. Полиция и правительственные военизированные формирования вступили в конфликт с протестующими.
В результате столкновений были убиты 29-летнего жителя города упать в штате Боливар в юго-восточной части Венесуэлы. Ранения различной степени тяжести получили около десятка человек. По данным национальной Боливарианской гвардии, в результате беспорядков были задержаны не менее 30 человек.
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Наряду с продовольственным кризисом Венесуэла также сталкивается с нехваткой моторного топлива вследствие почти избыточной сети нефтепереработки и санкций США.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что официальный Вашингтон продолжит давить на режим венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также пообещал предоставить стране гуманитарную помощь.
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