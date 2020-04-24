В США из-за пандемии работу уже потеряли более 26 млн американцев

24 апреля, 2020, 13:38

В связи с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами из-за нее в Соединенных Штатах количество безработных выросло до 26,4 млн человек

Об этом пишет AFP .

В частности, за последние семь дней более 4,4 млн американцев подали заявки на получение пособия по безработице.

В целом за последние пять недель в США за помощью обратилось уже более 26,4 млн американцев, признают чиновники.

Сейчас количество безработных превышает показатели, которые фиксировали во время глобального финансового кризиса 2008 года.