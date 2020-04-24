В США более 50 тыс. человек умерли от COVID-19
24 апреля, 2020, 21:40
Более 50 тысяч человек в США стали жертвами коронавируса
Об этом сообщает сайт Worldometers.
Число пациентов, умерших от болезни COVID- 19 - 50 988 человек.
Вирус нашли обнаружили в 894 475 жителей США.
Вылечились уже более 90 тыс. человек.
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