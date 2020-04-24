В Швейцарии профессор разработал сенсор для обнаружения бактерий и вирусов

24 апреля, 2020, 19:18

Профессор Швейцарского федерального института технологий Чинь Вонг разработал сенсор, измеряющий уровень вредных бактерий в воздухе.Он может настроить устройство для обнаружения нового коронавируса

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Bloomberg .



По мнению Вонга, его сенсор может быть полезным в людных местах, таких как больницы, железнодорожные вокзалы или школьные классы. Устройство еще на этапе разработки. Однако, оно достаточно чувствительно, чтобы отличить новый коронавирус от SARS, который вызвал эпидемию в 2003 году.

Система сигнализации на основе сенсора может быть полезна, пока ученые ищут эффективную вакцину. Коронавирус убил более 184 тысяч пациентов по всему миру и заставил миллионы людей закрыться дома, чтобы замедлить его распространение.

"Для борьбы с вирусом или любой эпидемии очень важно иметь инструмент раннего предупреждения. Сенсор дает вам шанс действовать немедленно", - пояснил Вонг.

Устройство базируется на крошечных золотых структурах, содержащих синтетические молекулы. Эти молекулы соответствуют уникальному генетическому материалу коронавируса. Когда SARS-CoV-2 соединяется с этими синтетическими молекулами, сенсор проверяет, какой вирус он поймал, а затем отсылает сигнал тревоги

Вонг говорит, что помощь от производителей могла бы ускорить процесс разработки, автоматизации, а также сбора необходимых данных. Издание пишет, что полевое использование сенсора станет возможным примерно через год. Это достаточно долго. Однако, ученые обещают, что работа над вакциной от коронавиуса может занять до 18 месяцев.