В России - новый антирекорд: почти 6 тыс. случаев коронавируса за сутки

24 апреля, 2020, 15:22

В Российской Федерации за последние сутки коронавирус подтвердили у 5 849 человек

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Как сообщается, в стране за последние сутки лабораторно подтвердили 5 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 2 697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за последние 24 часа 677 пациентов выздоровели и еще 60 умерли.

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Как отмечается, всего в России зарегистрировано 68 622 больных коронавирусом, из которых умерли 615 человек и еще 5 568 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Москве - 2 957, на втором месте - Московская область - 611 зараженных, а на третьем - Санкт-Петербург с 253 больными.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давке в метро.

16 апреля Путин также заявил, что парад на 9 мая будет отложен.