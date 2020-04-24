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Espreso.tvОбществоВ Одессе горел монастырь УПЦ МП

В Одессе горел монастырь УПЦ МП


фото: ДСНС
В ночь против 24 апреля возник крупный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления ГСЧС.

"24 апреля в 00 ч. 40 мин. в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Через 6 минут на место пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02 ч. 45 мин. и ликвидировали в 03 ч. 41 мин. на площади 480 кв. метров ", - говорится в сообщении.

Прибывшим пожарно-спасательным подразделениям удалось пожар локализовать, но огнем уничтожена большая деревянная хозяйственная постройка.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 чел. личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

 
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