В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления ГСЧС.
"24 апреля в 00 ч. 40 мин. в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Через 6 минут на место пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02 ч. 45 мин. и ликвидировали в 03 ч. 41 мин. на площади 480 кв. метров ", - говорится в сообщении.
Прибывшим пожарно-спасательным подразделениям удалось пожар локализовать, но огнем уничтожена большая деревянная хозяйственная постройка.
В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 чел. личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР