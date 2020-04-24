В Одессе горел монастырь УПЦ МП

24 апреля, 2020, 09:34

В ночь против 24 апреля возник крупный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления ГСЧС.

"24 апреля в 00 ч. 40 мин. в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Через 6 минут на место пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02 ч. 45 мин. и ликвидировали в 03 ч. 41 мин. на площади 480 кв. метров ", - говорится в сообщении.

Прибывшим пожарно-спасательным подразделениям удалось пожар локализовать, но огнем уничтожена большая деревянная хозяйственная постройка.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.