В Киеве коммунальщики обнаружили самодельное взрывное устройство
24 апреля, 2020, 11:20
В Киеве, на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической ремонтники при обследовании подземных коммуникаций обнаружили самодельное взрывное устройство
Об этом сообщают ВартовиЕспресо .
"А именно - шестилитровую емкость с неизвестным веществом и устройство похоже на детонатор", - говорится в сообщении.
Место в радиусе нескольких сотен метров оградили.
На место были вызваны следственно-оперативная группа и взрывотехники.
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