 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве коммунальщики обнаружили самодельное взрывное устройство

В Киеве коммунальщики обнаружили самодельное взрывное устройство

В Киеве, на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической ремонтники при обследовании подземных коммуникаций обнаружили самодельное взрывное устройство

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

"А именно - шестилитровую емкость с неизвестным веществом и устройство похоже на детонатор", - говорится в сообщении.

Место в радиусе нескольких сотен метров оградили.

На место были вызваны следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать