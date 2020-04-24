В Киеве коммунальщики обнаружили самодельное взрывное устройство

24 апреля, 2020, 11:20

В Киеве, на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической ремонтники при обследовании подземных коммуникаций обнаружили самодельное взрывное устройство

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

"А именно - шестилитровую емкость с неизвестным веществом и устройство похоже на детонатор", - говорится в сообщении.

Место в радиусе нескольких сотен метров оградили.

На место были вызваны следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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