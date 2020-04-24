В Грузии будут сажать на шесть лет за нарушение карантина

24 апреля, 2020, 13:48

Парламент Грузии принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина лицо будет наказано лишением свободы сроком до шести лет

Об этом сообщил лидер парламентских большинства Мамука Мдинарадзе, которого цитирует " Интерфакс-Украина "

"Парламент принял усиленные меры для выполнения декрета президента в действия чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения Некоторых людей, которые игнорируют требования карантина и введенной комендантского часа", - заявил Мдинарадзе.

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Сейчас за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица уплачивают штраф в размере 3 тысяч лари (около $ 1000), а юридические лица - 15 000 лари.

Он заверил, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет.

Напомним, чрезвычайное положение Грузия ввела 21 марта. На тот момент было зафиксировано лишь 47 случаев заражения. Через неделю власти страны усилили карантин, объявив о введении комендантского часа , который запрещает передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00 утра.