В Чехии обнародовали график выхода из карантина

24 апреля, 2020, 08:15

Правительство Чехии приняло решение о выходе из общенационального карантина, который был введен в середине марта из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода .

Жители страны с 24 апреля смогут свободно перемещаться по Чехии и выезжать за границу (при условии двухнедельной обсервации по возвращении). Разрешено собираться группами по 10 человек.

Правительство Чехии также пересмотрело график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.

27 апреля откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее это было запланировано на конец мая. Откроются также фитнес-центры и зоопарки. Восстановится обучение в вузах.

11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, музеи.

25 мая будут открыты кафе и рестораны. Пока неясно, когда границы страны откроются на въезд для иностранцев.