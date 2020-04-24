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Espreso.tvМирВ Чехии обнародовали график выхода из карантина

В Чехии обнародовали график выхода из карантина


фото: Радіо Свобода
Правительство Чехии приняло решение о выходе из общенационального карантина, который был введен в середине марта из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода .

Жители страны с 24 апреля смогут свободно перемещаться по Чехии и выезжать за границу (при условии двухнедельной обсервации по возвращении). Разрешено собираться группами по 10 человек.

Правительство Чехии также пересмотрело график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.

27 апреля откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее это было запланировано на конец мая. Откроются также фитнес-центры и зоопарки. Восстановится обучение в вузах.

11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, музеи.

25 мая будут открыты кафе и рестораны. Пока неясно, когда границы страны откроются на въезд для иностранцев.

  • Отметим, что 23 апреля в Чехии зафиксировано только шесть новых случаев COVID-19.
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