В Чехии обнародовали график выхода из карантина
Об этом сообщает Радио Свобода .
Жители страны с 24 апреля смогут свободно перемещаться по Чехии и выезжать за границу (при условии двухнедельной обсервации по возвращении). Разрешено собираться группами по 10 человек.
Правительство Чехии также пересмотрело график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.
27 апреля откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее это было запланировано на конец мая. Откроются также фитнес-центры и зоопарки. Восстановится обучение в вузах.
11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, музеи.
25 мая будут открыты кафе и рестораны. Пока неясно, когда границы страны откроются на въезд для иностранцев.
- Отметим, что 23 апреля в Чехии зафиксировано только шесть новых случаев COVID-19.
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