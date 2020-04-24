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Espreso.tvОбществоВ Британии снова возросло количество умерших от коронавируса за сутки

В Британии снова возросло количество умерших от коронавируса за сутки

Количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании достигло 19 506

Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

Число умерших от коронавируса в Британии в больницах за последние сутки составило 684 человека. Накануне умерших было 616, а днем ранее - 759 .

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 143 464. За последние сутки выявили 5 386 новых случаев и это более чем на 800 больше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 612 013 британцев.

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