В Британии снова возросло количество умерших от коронавируса за сутки
24 апреля, 2020, 18:15
Количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании достигло 19 506
Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.
Число умерших от коронавируса в Британии в больницах за последние сутки составило 684 человека. Накануне умерших было 616, а днем ранее - 759 .
Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 143 464. За последние сутки выявили 5 386 новых случаев и это более чем на 800 больше, чем накануне.
Тест на коронавирус сдали уже 612 013 британцев.
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