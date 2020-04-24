В апреле РФ отправила в ОРДЛО 20 броневиков и более 30 грузовиков со снарядами, - разведка

24 апреля, 2020, 16:18

Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения, боеприпасов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Так, с начала апреля с.г. из РФ доставлены 20 единиц бронированной техники, более 30 грузовых автомобилей с боеприпасами и около 5 тыс. тонн горючего", - сказал он.

В то же время, несмотря на осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, не прекращается ротация кадровых офицеров на командных должностях в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

При этом, продолжает расти количество наемников, прибывающих из РФ для прохождения военной службы в составе соединений и частей российских оккупационных войск.

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