Увольнение глав таможни и налоговой: СМИ назвали возможного главу ГНС - чиновника времен Януковича
Об этом сообщает издание НВ со ссылкой на собственные источники.
При этом на сайте НАПК уже есть декларация Любченко о доходах как претендента на должность заместителя министра финансов.
Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, в 2003-2005 руководил налоговой администрацией Черкасской, после чего работал заместителем председателя Кировоградской ОГА, в 2009-2011 годах был заместителем председателя Государственной налоговой администрации, в 2012-2014 годах - помощником нардепа Виктора Тимошенко.
В 2015 году Алексей Любченко претендовал на пост председателя Государственной фискальной службы.
- Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
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