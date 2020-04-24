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Espreso.tvОбществоУвольнение глав таможни и налоговой: СМИ назвали возможного главу ГНС - чиновника времен Януковича

Увольнение глав таможни и налоговой: СМИ назвали возможного главу ГНС - чиновника времен Януковича

Минфин рассматривает кандидатуру экс-зама председателя Государственной налоговой администрации в 2009-2011 годах Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы

Об этом сообщает издание НВ со ссылкой на собственные источники.

При этом на сайте НАПК уже есть декларация Любченко о доходах как претендента на должность заместителя министра финансов.

Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, в 2003-2005 руководил налоговой администрацией Черкасской, после чего работал заместителем председателя Кировоградской ОГА, в 2009-2011 годах был заместителем председателя Государственной налоговой администрации, в 2012-2014 годах - помощником нардепа Виктора Тимошенко.

В 2015 году Алексей Любченко претендовал на пост председателя Государственной фискальной службы.

  • Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

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