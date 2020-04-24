Украинские призывники будут попадать в армию после обсервации, - Ляшко

24 апреля, 2020, 09:06

Украинские призывники будут допущены в ряды ВСУ только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что не заражены новым коронавирусом COVID-19

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН .

По его словам, в Минздраве ежедневно обсуждают на совещаниях с силовыми структурами Украины, в частности, Минобороны решения по противодействию коронавирусу.

"Сейчас мы работаем постоянно с Министерством обороны так же, как с другими силовыми структурами. У нас происходят ежедневные совместные совещания, где мы проговариваем и принимаем решения, которые должны влиять на эпидемическую ситуацию в тех силовых структурах и в оборонных структурах, которые сегодня несут и защищают наши границы ", - рассказал Ляшко.

Ляшко отметил, что в Минобороны сейчас просчитывают все возможные риски занесения коронавируса в ряды ВСУ, и будут допускать к службе только тех, кто получит от врачей точное подтверждение того, что они здоровы.

"Да, в Министерстве обороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, которая была сохранена, которая сегодня работает и выполняет свои функции. Но мы все должны понимать, что мы живем в период эпидемии, поэтому основная наша задача, которая сегодня есть - это сохранить, в том числе, боеспособность армии. Будут допускаться люди к местам службы, несения стражи только после того, как они пройдут обсервацию и иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни ", - подчеркнул Ляшко.