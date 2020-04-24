Украинцы увеличили депозитные вклады в марте на 25 млрд
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2020 года вклады в национальной валюте составляют 285,39 млрд грн, в иностранной - 234,85 млрд грн
Доля ФОТ в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 апреля 2020 года составила 31,87 млрд грн (6,1% от общей суммы вкладов).
Также сообщается, что средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда - полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 тыс. грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 39,9% от общей суммы вкладов, составляет 207,31 млрд грн.
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