Украинцы будут носить маски в этом году, а возможно и в следующем, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Правительственный портал.
"Это так называемая экономика неприкосновенности: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно, и в следующем", - отметил он.
По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.
"С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п.", - сказал Шмыгаль.
По его словам, следующий этап выхода из карантина будет, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и освобождаться от больных медицинские учреждения.
"Третий, четвертый и пятый этапы - это, фактически, завершение карантина. Кроме этого, есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы", - рассказал Шмыгаль.
Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт.
- Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.
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