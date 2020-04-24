Украинцы будут носить маски в этом году, а возможно и в следующем, - Шмыгаль

24 апреля, 2020, 22:59

Украинцы должны носить средства индивидуальной защиты в течение этого года и, возможно, в следующем

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Правительственный портал.

"Это так называемая экономика неприкосновенности: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно, и в следующем", - отметил он.

По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.

"С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п.", - сказал Шмыгаль.

По его словам, следующий этап выхода из карантина будет, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и освобождаться от больных медицинские учреждения.

"Третий, четвертый и пятый этапы - это, фактически, завершение карантина. Кроме этого, есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы", - рассказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт.