Украина почти втрое увеличила импорт нефтепродуктов
За аналогичный период 2019 года объем поставок составил 87,6 тыс. тонн - об этом свидетельствуют статистические данные Администрации морских портов Украины, передает enkorr.
Крупнейшим портом по приему нефтепродуктов остается Одесса, где перевалка увеличилась на 331% - до 109,4 тыс. тонн. Порт Николаева за этот период принял 70 тыс. тонн, в порту "Южном" разгрузили 57,7 тыс. тонн. Еще 2,6 тыс. тонн нефтепродуктов (метанола) поступило в порт Черноморск.
Примечательно, что более 60% всех поставок за первый квартал 2020 года были осуществлены в марте - 160 тыс. тонн нефтепродуктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР