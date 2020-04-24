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Espreso.tvОбществоУкраина почти втрое увеличила импорт нефтепродуктов

Украина почти втрое увеличила импорт нефтепродуктов


фото: trend.az
Поставки нефтепродуктов через порты Украины для потребностей внутреннего рынка в первом квартале 2020 года выросли в 2,7 раза - до 239 800 тонн

За аналогичный период 2019 года объем поставок составил 87,6 тыс. тонн - об этом свидетельствуют статистические данные Администрации морских портов Украины, передает enkorr.

Крупнейшим портом по приему нефтепродуктов остается Одесса, где перевалка увеличилась на 331% - до 109,4 тыс. тонн. Порт Николаева за этот период принял 70 тыс. тонн, в порту "Южном" разгрузили 57,7 тыс. тонн. Еще 2,6 тыс. тонн нефтепродуктов (метанола) поступило в порт Черноморск.

Примечательно, что более 60% всех поставок за первый квартал 2020 года были осуществлены в марте - 160 тыс. тонн нефтепродуктов.

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