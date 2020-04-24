Укравтодор начал ремонт на 161 объекте

24 апреля, 2020, 11:38

Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало ремонтно-строительные работы на 161 объекте в 23 областях Украины

Об этом сообщила пресс служба Укравтодора в Facebook.

"По состоянию на 23 апреля 161 дорожный объект в 23 областях Украины активно ремонтируется. Это около 40% всех запланированных ремонтов на 2020 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе дорожные работы начались в Тернопольской области на дороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, а также на дороге Н-03 в Хмельницкой области.

Сейчас на большинстве объектов подрядные организации устраивают нижний и выравнивающий слой асфальтобетона. Последний этап, по устройству верхнего слоя покрытия, продолжается в Волынской области (дорога Р-15) и в Закарпатье (дорога Т 07-19).

При этом на 143 объектах работы финансируются за счет средств Государственного дорожного фонда, на 18 объектах - по программам сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями.

"Большое безопасное строительство Укравтодора продолжается в условиях общенационального карантина, подрядные дорожные организации должны соблюдать все условия санитарной безопасности работников", - отметили в пресс служба.

Напомним, с 1 марта в Украине начались строительные работы на 300 объектах социальной инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Программа предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Так, на 2020 год запланировано строительство 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, 200 приемных отделений в больницах и 4000 км дорог государственного значения и 2500 км дорог местного значения.