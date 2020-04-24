Трамп считает, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына недостоверны

Об этом сообщает Bloomberg .

"Я думаю, что сообщение о состоянии Ким Чен Ына недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", - заявил он.

Он добавил, что у него хорошие отношения с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", - сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну грозит серьезная опасность после операции. Недавно Ким пропустил государственные торжества по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР.

Позже также сообщалось, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон. В случае внезапной смерти Кима, должность лидера Северной Кореи займет его сестра.