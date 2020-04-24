Telegram планирует запустить функцию видеосвязи до конца 2020 года
24 апреля, 2020, 17:53
Мессенджер Telegram анонсировал запуск функции групповых видеозвонков до конца 2020 года
О компания сообщила в своем блоге .
Отмечается, что до конца 2020 года планируют создать технологию безопасных групповых видеозвонков
"Режим глобальной самоизоляции показал, что мир нуждается в надежных инструментах видеокоммуникации. Сервисы видеозвонков в 2020 году напоминают мессенджеры в 2013: они предлагают или удобство или безопасность. Наша цель - объединить оба эти качества в одном сервисе. Поэтому в этом году мы сосредоточимся на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020-го года", - говорится в сообщении.
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