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Espreso.tvОбществоTelegram планирует запустить функцию видеосвязи до конца 2020 года

Telegram планирует запустить функцию видеосвязи до конца 2020 года

Мессенджер Telegram анонсировал запуск функции групповых видеозвонков до конца 2020 года

О компания сообщила в своем блоге .

Отмечается, что до конца 2020 года планируют создать технологию безопасных групповых видеозвонков

"Режим глобальной самоизоляции показал, что мир нуждается в надежных инструментах видеокоммуникации. Сервисы видеозвонков в 2020 году напоминают мессенджеры в 2013: они предлагают или удобство или безопасность. Наша цель - объединить оба эти качества в одном сервисе. Поэтому в этом году мы сосредоточимся на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020-го года", - говорится в сообщении.

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