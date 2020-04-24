Шотландский пони и птицы: Киевский зоопарк ждет рождения новых обитателей
24 апреля, 2020, 16:58
В Киевском зоопарке ждут появления птенцов нескольких видов и жеребенка шотландского пони
Об этом сообщили в зоопарке в ответ на информационный запрос Укринформа.
"Карантин не влияет на сезонную жизнь животных, поэтому в этом году, как обычно, происходит пополнение. На текущий момент мы ожидаем появления птенцов нескольких видов птиц и жеребенка шотландского пони. К этому времени в Киевзоо уже появились козлята 2-х видов, маленькие ягнята, олененок Лира, забавные хамелеончики, а также запланирован выпуск в обновленные озера первого приплода карпов кои", - говорится в сообщении.
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