Шотландский пони и птицы: Киевский зоопарк ждет рождения новых обитателей

24 апреля, 2020, 16:58

В Киевском зоопарке ждут появления птенцов нескольких видов и жеребенка шотландского пони

Об этом сообщили в зоопарке в ответ на информационный запрос Укринформа.

"Карантин не влияет на сезонную жизнь животных, поэтому в этом году, как обычно, происходит пополнение. На текущий момент мы ожидаем появления птенцов нескольких видов птиц и жеребенка шотландского пони. К этому времени в Киевзоо уже появились козлята 2-х видов, маленькие ягнята, олененок Лира, забавные хамелеончики, а также запланирован выпуск в обновленные озера первого приплода карпов кои", - говорится в сообщении.