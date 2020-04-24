 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШотландский пони и птицы: Киевский зоопарк ждет рождения новых обитателей

Шотландский пони и птицы: Киевский зоопарк ждет рождения новых обитателей

В Киевском зоопарке ждут появления птенцов нескольких видов и жеребенка шотландского пони

Об этом сообщили в зоопарке в ответ на информационный запрос Укринформа.

"Карантин не влияет на сезонную жизнь животных, поэтому в этом году, как обычно, происходит пополнение. На текущий момент мы ожидаем появления птенцов нескольких видов птиц и жеребенка шотландского пони. К этому времени в Киевзоо уже появились козлята 2-х видов, маленькие ягнята, олененок Лира, забавные хамелеончики, а также запланирован выпуск в обновленные озера первого приплода карпов кои", - говорится в сообщении.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать