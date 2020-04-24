Саакашвили пришел на просмотр в "Слугу народа"
Видео с места событий поделилось издание " Радио Свобода ".
Журналисты взяли комментарий у бывшего грузинского политика перед встречами с фракцией.
В то же время, нардеп "слуга" Александр Качура сообщил в Telegram, что Саакашвили пришел на встречу с фракцией без маски.
Другая депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько поделилась в Facebook словам Саакашвили.
"Говорит о необходимости государственно-частного партнерства, и о том, что на крыше ему не понравилось, что" барыга "- это прерогатива предшественников. И что в этот раз не будет таким скандальным, так как" мутить воду во время шторма не стоит ", - передала она слова Саакашвили.
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