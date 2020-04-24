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Espreso.tvОбществоСаакашвили пришел на просмотр в "Слугу народа"

Саакашвили пришел на просмотр в "Слугу народа"


фото: Олександр Качура
Третий президент Грузии Саакашвили пришел на встречу с партией "Слуга народа"

Видео с места событий поделилось издание " Радио Свобода ".

Журналисты взяли комментарий у бывшего грузинского политика перед встречами с фракцией.

В то же время, нардеп "слуга" Александр Качура сообщил в Telegram, что Саакашвили пришел на встречу с фракцией без маски.

Другая депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько поделилась в Facebook словам Саакашвили.

"Говорит о необходимости государственно-частного партнерства, и о том, что на крыше ему не понравилось, что" барыга "- это прерогатива предшественников. И что в этот раз не будет таким скандальным, так как" мутить воду во время шторма не стоит ", - передала она слова Саакашвили.

 

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