С помощью приложения "Дия" будут контролировать самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за рубежа

Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии коронавируса, передает пресс-служба ОПГ.

"Благодаря приложению" Дия "мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину ", - отметил президент Владимир Зеленский .

Граждан, которые возвращаются в Украину, будут проверять на наличие установленного приложения "Дия" в смартфоне.

Новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.

"Если у нас есть приложение" Дия ", можно понемногу организовывать рейсы из привозом людей, которые оказались в сложной ситуации за рубежом", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также на совещании сообщили, что партии средств индивидуальной защиты, которые прибыли в течение последней недели, были отправлены в регионы накануне. Сегодня же происходит отгрузка ПЦР-тестов украинского производства.

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