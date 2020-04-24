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Espreso.tvОбществоRyanair обязали указывать полную цену авиабилетов: решение суда ЕС

Ryanair обязали указывать полную цену авиабилетов: решение суда ЕС


фото: reuters
Авиакомпания Ryanair должна указывать полную стоимость билета, когда показывает предложения на своем вебсайте - такое решение принял суд ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Авиаперевозчики, начиная с первого момента публикации своих ценовых предложений в интернете, должны указывать НДС на внутренние рейсы и сборы, взимаемые за оплату кредитной картой, а также сборы за регистрацию, подлежащих уплате, если в качестве альтернативы не предлагается ни один способ бесплатной регистрации" , - говорится в решении суда.

Суд ЕС вынес свое решение после того, как итальянский антимонопольный орган (AGCM) раскритиковал Ryanair в 2011 году из-за цены, которые не включали налог на добавленную стоимость на внутренних рейсах и сборы за регистрацию и оплату кредитной картой.

AGCM утверждал, что дополнительные сборы были неизбежны и должны быть указаны до того, как клиент начал процесс бронирования.

В результате за дело взялся Суд ЕС. После его решения дело будет возвращено в итальянские суды, которые должны вынести окончательное решение на основе толкования законодательства ЕС.

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