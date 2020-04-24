 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада приняла закон о внутреннем водном транспорте в первом чтении

Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте в первом чтении


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о внутреннем водном транспорте

По законопроект №1182-1-д проголосовало 243 депутата, передает Еспресо.TV

Законопроект регулирует функционирование речного транспорта в Украине и инфраструктуры, необходимой для курсирования кораблей украинскими реками, в частности шлюзов.

После принятия закона во втором чтении, правительство ожидает либерализации рынка внутренних речных перевозок. В частности, в украинские реки позволят заходить иностранным кораблям. Плату за прохождение судами шлюзов, установленных на крупных реках Украины, будет отменено, а портовые сборы - снижены.

Также в КМУ рассчитывают, что закон позволит развивать международные речные транспортные пути, в частности путь Е-40, который должен соединить Черное и Балтийское моря и предоставить Беларуси выход к морю.

"Принятие проекта акта будет способствовать созданию здоровой конкуренции на рынке перевозок, улучшению инвестиционного климата в секторе внутренних водных путей, стимулированию развития судостроительной и судоремонтной отраслей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать