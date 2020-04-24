Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте в первом чтении
По законопроект №1182-1-д проголосовало 243 депутата, передает Еспресо.TV
Законопроект регулирует функционирование речного транспорта в Украине и инфраструктуры, необходимой для курсирования кораблей украинскими реками, в частности шлюзов.
После принятия закона во втором чтении, правительство ожидает либерализации рынка внутренних речных перевозок. В частности, в украинские реки позволят заходить иностранным кораблям. Плату за прохождение судами шлюзов, установленных на крупных реках Украины, будет отменено, а портовые сборы - снижены.
Также в КМУ рассчитывают, что закон позволит развивать международные речные транспортные пути, в частности путь Е-40, который должен соединить Черное и Балтийское моря и предоставить Беларуси выход к морю.
"Принятие проекта акта будет способствовать созданию здоровой конкуренции на рынке перевозок, улучшению инвестиционного климата в секторе внутренних водных путей, стимулированию развития судостроительной и судоремонтной отраслей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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