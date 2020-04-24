"Темнота хуже пандемии": украинцы задолжали уже 4,7 мдрд грн за электроэнергию, - Буславець
Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець во время онлайн-конференции.
"Мы живем в самой кризисе за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", - сказала Буславець.
По ее словам, поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго". 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения.
В свою очередь, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель". Это делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.
Буславець отмечает, что ГП "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 млрд грн долгов. В частности, перед производителями ВИЭ - 6,3 млрд грн, перед "Энергоатомом" - 4 млрд, перед "Укргидроэнерго" - 200 млн.
По ее словам, поручение Кабмина по неотключении потребителей за неуплату было воспринято потребителями как возможность не платить.
"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии ", - считает Буславець.
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