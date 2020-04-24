"Шахтер" начал поиски тренера в службе занятости

24 апреля, 2020, 10:49

На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились три вакансии на должность тренера солигорского "Шахтера"

Об этом сообщает " Трибуна ".

Сейчас команду возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, ранее тренировавший луганскую "Зарю". Текущий сезон под руководством украинца, белорусы начали неудачно. Команду сумела набрать лишь 5 очков в 5 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице.

По информации источника, пока не известно, ищет "Шахтер" замену Вернидуб, хочет пригласить новых сотрудников в тренерский штаб украинца.