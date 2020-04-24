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Espreso.tvСпорт"Шахтер" начал поиски тренера в службе занятости

"Шахтер" начал поиски тренера в службе занятости


фото: fcshakhter.by
На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились три вакансии на должность тренера солигорского "Шахтера"

Об этом сообщает " Трибуна ".

Сейчас команду возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, ранее тренировавший луганскую "Зарю". Текущий сезон под руководством украинца, белорусы начали неудачно. Команду сумела набрать лишь 5 очков в 5 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице.

По информации источника, пока не известно, ищет "Шахтер" замену Вернидуб, хочет пригласить новых сотрудников в тренерский штаб украинца.

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