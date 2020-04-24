"Шахтер" начал поиски тренера в службе занятости
24 апреля, 2020, 10:49
На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились три вакансии на должность тренера солигорского "Шахтера"
Об этом сообщает " Трибуна ".
Сейчас команду возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, ранее тренировавший луганскую "Зарю". Текущий сезон под руководством украинца, белорусы начали неудачно. Команду сумела набрать лишь 5 очков в 5 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице.
По информации источника, пока не известно, ищет "Шахтер" замену Вернидуб, хочет пригласить новых сотрудников в тренерский штаб украинца.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР