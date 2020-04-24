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Espreso.tvОбщество"Провокация": Цушко о возможном назначении заместителем министра финансов

"Провокация": Цушко о возможном назначении заместителем министра финансов

Экс-глаа Антимонопольного комитета Василий Цушко прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов

Об этом он написал журналисту Кристине Бердинских, передает НВ .

Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на должность заместителя министра финансов.

"Провокация", - сказал Цушко на вопрос о возможности его назначении в Минфин.

Отмечается, что Цушко не ответил ни на один вопрос, который бы внес ясность.

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