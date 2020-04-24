"Провокация": Цушко о возможном назначении заместителем министра финансов
24 апреля, 2020, 19:47
Экс-глаа Антимонопольного комитета Василий Цушко прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов
Об этом он написал журналисту Кристине Бердинских, передает НВ .
Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на должность заместителя министра финансов.
"Провокация", - сказал Цушко на вопрос о возможности его назначении в Минфин.
Отмечается, что Цушко не ответил ни на один вопрос, который бы внес ясность.
- Напомним, 24 апреля председатель АМКУ времен Януковича Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР