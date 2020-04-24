"Европейская Солидарность" поддерживает создание ВСК по многомиллиардной коррупции в правительстве Зеленского, - Герасимов

24 апреля, 2020, 19:23

Фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание временной следственной комиссии парламента, которая будет исследовать заявления бывшего министра финансов Уманского относительно вопиющих фактов многомиллиардной коррупции в правительстве Зеленского

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов сказал во время выступления с трибуны парламента, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Зеленский очень много говорит о нулевой толерантности к коррупции. Но страна не может понять - это нулевая по Фаренгейту или по Цельсию? Мы все помним его фразу "как нарушу закон, сразу уйду". Возникает вопрос, где же была эта нулевая толерантность, когда был то ли официальный то ли неофициальный, то ли полуофициальный визит в Оман, где сначала жена платила, после того Оман давал и вообще запутали всю страну. Может расскажете, что произошло в Омане, где была эта так называемая нулевая толерантность, когда люди Зеленского в Раде "крышевали" в Кривом Роге криминал и милицию. Где была эта толерантность, когда перед эпидемией коронавируса распродали все маски, а после этого бросили страну на произвол судьбы перед эпидемией?" - сказал Герасимов.

Он отметил, что фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.

"Все помнят скандал по продаже должностей, и сегодня есть все попытки этот скандал прикрыть тихонько, забыть о нулевой толерантности к коррупции и похоронить это дело. И вот сегодня мы создаем ВСК, которая будет заниматься вопиющими вещами - заявлением министра финансов правительства Зеленского о том, что каждый месяц крадется, и он имел в виду только 2020 года, 10 млрд грн на таможне и в налоговой. То есть уже в то время, когда не хватает на врачей, не хватает на подъем экономики 30 млрд грн, по информации Уманского, было украдено. Именно поэтому "Европейская олидарнисть" будет поддерживать это постановление. Спасибо коллегам, которые поддерживают эту инициативу. А в том, что касается Зеленского, - думаю, что такой же подход будет и по продаже должностей, и по распродаже масок", - отметил Герасимов.