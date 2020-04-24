"Если бы был настоящий намек": Хербст считает, что Трампу не позволят "сдать" Украину

24 апреля, 2020, 21:08

В США очень сильная поддержка Украины, и любому руководителю государства не дадут "сдать" Украину

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст во время видеоконференции в рамках Киевского форума по безопасности 24 апреля, сообщает Еспресо.TV.

"Если бы был настоящий намек, что президент Трамп хочет "сдать" Украину, предать Украину или американские интересы в Украине, республиканцы присоединились бы к демократам и остановили это. Я не вижу реальной возможности, чтобы такое произошло", - отметил Хербст.

Он отметил, что политика Трампа на украинском направлении не является слабее линии его предшественника Барака Обамы, наоборот, она сильнее. Поддержка Украины в Администрации президента США, если и не на самом высоком уровне, очень сильна, особенно сильна она в Конгрессе.

Хербст признал, что, очевидно, американский лидер может "мечтать о облегченном варианте ялтинских договоренностей". У таких заговоров есть сторонники и в Европе, особенно во Франции, а также, например немецкие социал-демократы мечтают о "Ялту-2". Однако в Конгрессе США "Ялта" - "это почти нецензурное слово", заметил экс-посол.

Хербст подчеркнул, что человечество имеет печальную историю "больших договоренностей между Западом и Россией", и первым примером являются именно Ялтинские договоренности. У президента Путина всегда были мечты о "Ялте", но он будет разочарован.

Экс-посол заявил, что США "большой стратегический интерес в Украине". Кремль является враждебным США, а Украина сейчас является главным фронтом борьбы.

Хербст отметил, что Украине следовало бы углубить отношения с США, главной предпосылкой для чего является "быстрое и комплексное решение проблемы коррупции", которая является "уязвимой точкой Украины", на которую любят указывать апологеты Кремля в Вашингтоне.

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