Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

24 апреля, 2020, 12:13

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Об этом говорится в документе, опубликованном 24 апреля на официальном портале правовой информации РФ.

Таким образом, Путин изменил Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)", - говорится в документе.

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14 апреля депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы - День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Тогда же было установлено, что 3 сентября является днем всенародного торжества.