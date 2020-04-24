Прибыли Intel выросли на 42% несмотря на пандемию

24 апреля, 2020, 15:39

Крупнейший производитель компьютерных чипов Intel за первый квартал года увеличил чистую прибыль до $5,6 млрд, или на 42% по сравнению с показателем прошлого года

Об этом говорится в пресс-релизе Intel.

Выручка компании выросла на 23% - до $19,8 млрд, хотя аналитики прогнозировали ее на уровне $18,6 млрд.

По прогнозам компании, выручка во втором квартале составит примерно $18,5 млрд. Однако из-за ситуации с пандемией COVID-19 и вызванной им экономической неопределенностью компания отказалась давать годовой прогноз.

В компании отметили, что пандемия может оказать негативное влияние на финансовые результаты. Однако все еще сложно прогнозировать ее последствия для спроса на продукцию.