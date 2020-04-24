Правительство Израиля утвердило второй этап смягчения карантина

24 апреля, 2020, 19:00

Правительство Израиля утвердило дальнейшее смягчение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Решение Кабмина вступит в силу в полночь 26 апреля

Об этом сообщает Israel Info .

Отмечается, что решение Кабмина вступит в силу в полночь 26 апреля. Правительство позволяет открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров, а также парикмахерских и салонов красоты.

"Настоящим разрешается торговля на вынос в ресторанах, работа парикмахерских и салонов красоты, открытие магазинов за исключением тех, что расположены в крытых торговых центрах. Работа предприятий будет регулироваться в соответствии с действующими положениями с целью сохранения здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, одновременно с послаблениями карантинных мер для бизнеса усиливается политика штрафов за отсутствие маски.

Правительство приказало полиции штрафовать за выход из дома без маски без предупреждения. Маску обязаны носить и дети, начиная с семи лет.

Напомним, с 19 апреля в Израиле начали постепенное ослабление карантина, которое пройдет в два этапа.

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