Пожар в одесском монастыре УПЦ (МП) расследуют как умышленный поджог, - полиция
24 апреля, 2020, 15:25
Полиция расследует пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Московского патриархата в Одессе как умышленный поджог
Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
Там отметили, что огонь практически полностью уничтожил хозяйственное здание и повредил два автомобиля.
Кроме того, пострадал 46-летний священник, который помогал тушить пожар.
"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Киевского отделения полиции Вячеслав Барба.
При этом он отметил, что следствие рассматривает и другие версии произошедшего.
- В ночь на 24 апреля возник крупный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы.
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