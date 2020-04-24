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Espreso.tvОбществоПожар в одесском монастыре УПЦ (МП) расследуют как умышленный поджог, - полиция

Пожар в одесском монастыре УПЦ (МП) расследуют как умышленный поджог, - полиция

Полиция расследует пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Московского патриархата в Одессе как умышленный поджог

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Там отметили, что огонь практически полностью уничтожил хозяйственное здание и повредил два автомобиля.

Кроме того, пострадал 46-летний священник, который помогал тушить пожар.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Киевского отделения полиции Вячеслав Барба.

При этом он отметил, что следствие рассматривает и другие версии произошедшего.

  • В ночь на 24 апреля возник крупный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы.
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