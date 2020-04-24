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Espreso.tvОбществоПомочь малому бизнесу и убрать бюрократию дармоедов, - Саакашвили рассказал о планах после назначения

Помочь малому бизнесу и убрать бюрократию дармоедов, - Саакашвили рассказал о планах после назначения


фото: reuters
Саакашвили заявил, что пакет законов о помощи бизнесу и выразил готовность вести переговоры с МВФ

Об этом Саакашвили рассказал журналистам после встречи с фракцией "Слуги народа", передает Еспресо.TV .

"Есть правительственная программа, и я готов за неделю со дня утверждения в должности предоставить пакет законов для того, чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу, убрать бюрократию дармоедов, которые просто добивают украинский бизнес, потому что сейчас без массовой помощи украинскому бизнесу, без сохранения рабочих мест, страна будет в тяжелой форме ", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что сейчас нужно принимать экстренных мер и действовать быстро и не откладывая.

"Я готов это делать, я готов продолжить переговоры с МВФ, Украине нужно гораздо больше денег, чем они предлагают", - подчеркнул Саакашвили.

"Сначала мы должны получить эти деньги, а затем правильно потратить их на помощь людям и на стимулирование экономики и бизнеса", - отметил политик.

На вопрос журналистов, почему сейчас не накопились голоса за его назначение, Саакашвили сказал, что сегодня не собирались выносить на голосование его кандидатуру в Раде.

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