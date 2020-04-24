Полиция Киева на выходные усилит патрулирование вблизи кладбищ

24 апреля, 2020, 17:35

В Киеве Нацполиция усилит патрулирование территории вблизи кладбищ на выходные. Поминальные дни в этом году перенесены на 6 июня

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Решением столичной власти поминальные дни перенесены на 6 июня этого года. В связи с этим, начиная с 20 апреля, работники структурных подразделений киевской милиции совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование вблизи коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища. В течение ближайших выходных дней такие патрули будут усилены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача правоохранителей не только обеспечение общественной безопасности и порядка, но и контроль за соблюдением карантинных ограничений. С нарушителями противоэпидемиологических мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу.

Отмечается, граждан, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей и продолжать нарушать требования по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, будут привлекать к административной или уголовной ответственности.

В связи с карантином поминальные дни этого года переносятся на 6 июня.

Фото: сайт Нацполиции

Напомним, 14 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что кладбища города закроют на поминальные дни. Поминки будут отмечать 6 июня.

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