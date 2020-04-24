Пока Путин считает, что может малой ценой продолжать подрывать Украину и ее стремление к более тесной интеграции с Европой - он будет продолжать", - Курт Волкер

24 апреля, 2020, 19:22

Пока президент России Владимир Путин считает, что может малой ценой продолжать подрывать Украину и ее стремление к более тесной интеграции с Европой - он будет продолжать это делать

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", заявил Курт Волкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов Америки по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах, пишет Еспресо.TV .

Он высказал мнение, что ждать "оптимистических изменений в позиции Путина, а также российской политике" не стоит.

По его словам, Путин "видит слабость Украины, он видит, что США вне процесса. Он видит, что Франция заигрывает с Россией. Он видит, что Германия отвлекается на свои внутренние политические процессы. А также, конечно, коронавирус, который влияет на всех. Поэтому я думаю, что Путину вполне удобно".

Курт Волкер убежден, что Украина должна стать "настолько сильной, насколько это возможно".

"Эта сила должна опираться на финансовую стабильность, верховенство права, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя уверенно. Достижение сильных показателей экономического роста. Внедрение последовательных экономических реформ с четкой системой верховенства права. В конце концов, привлечение иностранных инвесторов, что приведет к экономическому росту. Если это произойдет, Украина будет чрезвычайно сильной. И это то, где я вижу реальную возможность изменить прогнозы Путина", - подчеркнул дипломат.

Он также выразил убеждение в "чрезвычайной пользе, если бы США снова начали активно участвовать в поддержке Украины и стали более активно вовлеченными вместе с Францией и Германией в Нормандский формат".

"А также были более четкими относительно агрессии России в Украине и необходимости продолжать противостоять этой агрессии", - добавил Курт Волкер.

Отвечая на вопрос об изменениях в переговорном штате: "Козак вместо Суркова", Курт Волкер ответил: "Я имел возможность встречаться с господином Сурковым, у меня никогда не было впечатления, что он является тем, кто принимает решения. Я всегда понимал, что Путин принимает решения. И так же и с господином Козаком. Человек, который на самом деле принимает решения, не изменился. Отличается только человек, который представляет его".

По словам дипломата, Козак формирует архитектуру из "отколотых самопровозглашенных республик" вокруг России.

"Эта архитектура имеет определенные формы устойчивости или частичной устойчивости, которую Россия может использовать для того, чтобы дестабилизировать соседей и удерживать их от того, чтобы стать ближе и более интегрированными к Западу", - отметил Курт Волкер.

Киевский форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

В онлайн-дискуссии КБФ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участие приняли: