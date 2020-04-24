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Espreso.tvОбществоОсвобожденные из русского плена военные моряки получили статус участников боевых действий

Освобожденные из русского плена военные моряки получили статус участников боевых действий


фото: Сайт Міноборони
24 апреля решением соответствующей комиссии Министерства обороны освобожденным из русского плена военнослужащим военно-морских сил ВСУ, которые 25 ноября 2018 года выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в Керченском проливе, предоставили статус участников боевых действий

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Одним из многих вопросов, которые выносились на рассмотрение комиссии, было предоставление статуса участника боевых действий 22 военнослужащим военно-морских сил ВСУ, которые 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров, находясь на их борту, выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации в Керченском проливе и в дальнейшем были захвачены в плен указанными вооруженными военными формированиями, - говорится в сообщении

Отмечается, что в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии военнослужащим военно-морских сил ВСУ предоставлен статус участника боевых действий.

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