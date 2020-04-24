Освобожденные из русского плена военные моряки получили статус участников боевых действий
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Одним из многих вопросов, которые выносились на рассмотрение комиссии, было предоставление статуса участника боевых действий 22 военнослужащим военно-морских сил ВСУ, которые 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров, находясь на их борту, выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации в Керченском проливе и в дальнейшем были захвачены в плен указанными вооруженными военными формированиями, - говорится в сообщении
Отмечается, что в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии военнослужащим военно-морских сил ВСУ предоставлен статус участника боевых действий.
- Напомним, 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
- Освобожденные из российского плена моряки получили государственные награды и очередные воинские звания .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР