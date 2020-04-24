Оккупанты шесть раз обстреляли силы ООС, двое военных ранены
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение: минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции: неподалеку Павлополя, Лебединского и Старогнатовки.
Также три обстрела зафиксированы у Орехова, вблизи Хутора Вольный и Новоалександровки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"В результате преступных действий оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков.
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