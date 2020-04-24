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Espreso.tvОбществоОккупанты шесть раз обстреляли силы ООС, двое военных ранены

Оккупанты шесть раз обстреляли силы ООС, двое военных ранены


фото: ap
Вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение: минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции: неподалеку Павлополя, Лебединского и Старогнатовки.

Также три обстрела зафиксированы у Орехова, вблизи Хутора Вольный и Новоалександровки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате преступных действий оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков.

 

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