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Espreso.tvОбществоОбъем венчурных инвестиций в украинское ІТ впервые пересек $ 0,5 млрд

Объем венчурных инвестиций в украинское ІТ впервые пересек $ 0,5 млрд


фото: bank.gov.ua
В течение 2019 года украинские стартапы и IT-компании получили $ 510 млн инвестиций, что в 1,5 раза больше, чем год назад

Об этом говорится в отчете Украинской ассоциации международных инвесторов (UVCA) и Делойт Украины.

Согласно данным в отчете, 2019 стал первым, когда инвестиции в украинские IT-проекты достигли отметки в полмиллиарда долларов. При этом в UVCA отмечают, что по итогам 2019 было заключено 111 соглашений - на четыре меньше, чем годом ранее.

В то же время объем сделок по M & A (слияния и поглощения) вырос в 18 раз. В 2019 было произведено 18 сделок по M & A на общую сумму в $ 460 млн, тогда как годом ранее было зафиксировано семь сделок на сумму в $ 25200000.

В 2019 году продолжился рост инвестиций в сферы, связанные с разработкой программного обеспечения, хардверных продуктов и онлайн-сервисами.

Примечательно, что по итогам года бизнес-ангелы вложили в украинские стартапы $ 6,1 млн - в семь раз больше, чем в 2018 году.

Авторы отчета отмечают, что в вопросе гендерного равенства украинские стартапы находятся в лучшей позиции, чем компании в среднем по миру.

"Оказалось, что у 26% компаний среди учредителей являются женщины. Так, согласно данным Crunchbase, в среднем в мире этот показатель составляет 19% ", - говорится в документе.

Сообщается, что прошлый год отметился 29 выходами для украинских инвесторов при росте среднего чека соглашения на 78% до $ 5,7 млн.

Лидерами по количеству и объему сделок стали компании, разрабатывающие программное обеспечение. По итогам года они двинулись на второе место онлайновый сервис. Объем сделок ТОП-10 вырос почти вдвое и составил $ 456 млн.

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