Нардеп "слуга" Качура заявил, что голосование за вицепремьерство Саакашвили может и не состояться
24 апреля, 2020, 20:19
Голосование в Верховной Раде за назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам может вообще не состояться
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает РБК-Украина .
"Голосование за Саакашвили может произойти или на следующем пленарном заседании, или, второй вариант, никогда. Это - если не будет поддержки внутри фракции и Верховной Рады", - заявил Качура.
Он также считает, что Саакашвили было бы лучше в должности советника президента Владимира Зеленского.
"На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное - у него не будет таких полномочий", - добавил нардеп.
- Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде фактически разделилась пополам в вопросе назначения вице-премьером по вопросам реформ экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской ОГА Саакашвили.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР