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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Качура заявил, что голосование за вицепремьерство Саакашвили может и не состояться

Нардеп "слуга" Качура заявил, что голосование за вицепремьерство Саакашвили может и не состояться

Голосование в Верховной Раде за назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам может вообще не состояться

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает РБК-Украина .

"Голосование за Саакашвили может произойти или на следующем пленарном заседании, или, второй вариант, никогда. Это - если не будет поддержки внутри фракции и Верховной Рады", - заявил Качура.

Он также считает, что Саакашвили было бы лучше в должности советника президента Владимира Зеленского.

"На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное - у него не будет таких полномочий", - добавил нардеп.

  • Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде фактически разделилась пополам в вопросе назначения вице-премьером по вопросам реформ экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской ОГА Саакашвили.
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