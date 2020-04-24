Нардеп "слуга" Качура заявил, что голосование за вицепремьерство Саакашвили может и не состояться

24 апреля, 2020, 20:19

Голосование в Верховной Раде за назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам может вообще не состояться

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает РБК-Украина .

"Голосование за Саакашвили может произойти или на следующем пленарном заседании, или, второй вариант, никогда. Это - если не будет поддержки внутри фракции и Верховной Рады", - заявил Качура.

Он также считает, что Саакашвили было бы лучше в должности советника президента Владимира Зеленского.

"На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное - у него не будет таких полномочий", - добавил нардеп.