Нацбанк сократил плановый объем выкупа валюты до $ 20 млн в день
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, просмотр плановых объемов связан с сокращением клиентских операций на межбанке в результате негативного влияния коронавируса.
Нацбанк отметил, что в апреле предложение валюты на межбанке части превышает спрос, в связи с чем Нацбанк пополняет международные резервы путем покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.
"Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находилось покупателей, и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты. Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около $ 600 млн", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Центробанк отметил, что принятое сокращение объемов покупки валюты не будет влиять на курс, поскольку количественный индикатор составляет менее 5% от среднего объема операций на межбанке.
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