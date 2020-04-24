Нацбанк сократил плановый объем выкупа валюты до $ 20 млн в день

24 апреля, 2020, 14:15

Национальный банк Украины намерен до конца сентября 2020 года покупать на межбанковском валютном рынке до $ 20 млн в день для наращивания международных резервов, что на $ 30 млн меньше количественного индикатора, который действовал с конца 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, просмотр плановых объемов связан с сокращением клиентских операций на межбанке в результате негативного влияния коронавируса.

Нацбанк отметил, что в апреле предложение валюты на межбанке части превышает спрос, в связи с чем Нацбанк пополняет международные резервы путем покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.

"Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находилось покупателей, и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты. Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около $ 600 млн", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Центробанк отметил, что принятое сокращение объемов покупки валюты не будет влиять на курс, поскольку количественный индикатор составляет менее 5% от среднего объема операций на межбанке.