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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине подтвердили 10 новых случаев COVID-19 - председатель ОГА

На Ривненщине подтвердили 10 новых случаев COVID-19 - председатель ОГА

В Ривненской области подтвердили 10 новых случаев инфицирования коронавируса

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Новые случаи были выявлены в Дубно - 3, Сарненском - 4, Ривненском - 2, и Березнивском районах - 1. Возраст больных от 4 до 63 лет.

"Таким образом в Ривненской области зарегистрировано 463 случая заболевания COVID-19. Из них 12 летальных и 41 человек выздоровел", - сообщили в ОГА.

 

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