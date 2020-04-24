На Ривненщине подтвердили 10 новых случаев COVID-19 - председатель ОГА
24 апреля, 2020, 21:23
В Ривненской области подтвердили 10 новых случаев инфицирования коронавируса
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.
Новые случаи были выявлены в Дубно - 3, Сарненском - 4, Ривненском - 2, и Березнивском районах - 1. Возраст больных от 4 до 63 лет.
"Таким образом в Ривненской области зарегистрировано 463 случая заболевания COVID-19. Из них 12 летальных и 41 человек выздоровел", - сообщили в ОГА.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР